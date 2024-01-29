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Турпоток из России в Узбекистан вырос в 2023 году

РИА Новости: Узбекистан в 2023 году посетили 714,2 тысячи туристов из РФ

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Global Look Press

В прошлом году число россиян, которые посетили Узбекистан с туристическими целями, выросло на 25,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по статистике страны.

К туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели, отмечает агентство.

Как рассказал представитель агентства, отвечая на запрос агентства, в 2023 году в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 гражданина России. Годом ранее этот показатель составил 567 725 человек, добавил он.

До этого сообщалось, что в феврале 2024 года доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщал сервис «Яндекс Путешествия», в этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в прошлом году.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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