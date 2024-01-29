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В Приморье возбудили дело после обнаружения туши амурского тигра

Прокуратура Приморья возбудила дело о браконьерстве после обнаружения туши тигра

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура Приморского края возбудила дело о браконьерстве после обнаружения туши тигра недалеко от поселка. Об этом сообщает Telegram-канал местной прокуратуры.

«Прокуратура Пожарского района признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по ч.1 ст. 258.1 УК РФ <...>, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — заявили в прокуратуре.

Телеканал RT отмечает, что туша тигра с отрубленными лапами была обнаружена 27 января 2024 года утром в лесном массиве вблизи села Ясеневый.

До этого выброшенную неизвестными тушу краснокнижного амурского тигра нашли в Приморском крае.

Амурский, или иначе уссурийский тигр, находится в Красной книге России — любая охота, в том числе промысловая и спортивная, на это животное строго запрещена. В России предпринимались усилия по сохранению и увеличению популяции этого животного — по оценкам Российской академии наук, на Дальнем Востоке обитают около 750 особей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра.

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