Предварительная расшифровка «черных ящиков» сбитого Ил-76 завершена

Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого под Белгородом самолета Ил-76 и приступили к изучению полученных данных. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает РИА Новости.

Первая информация из «черных ящиков» уже получена, «дальше идет осмысление», — говорится в публикации.

Техническое состояние доставленных самописцев хорошее и пригодно для расшифровки.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

26 января черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки.

Ранее Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена.