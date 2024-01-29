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Врач объяснил, нужно ли удалять грудь при раке молочной железы

Врач Евстратов: при раке молочной железы грудь удалять не нужно

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Согласно исследованиям, органосохраняющие операции, не предполагающие удаления груди, не менее эффективны при лечении рака на ранних стадиях. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. Он напомнил, что данная методика была внедрена в практику отечественных онкологов еще в 1980-х годах.

«Также распространен миф о том, что удаление подмышечных лимфоузлов при раке молочной железы неизбежно приводит к лимфодеме – отеку и другим проблемам с рукой. Однако современные методы диагностики позволяют определить, какие лимфатические узлы поражены, а какие нет», — продолжил онколог.

Он добавил, что рак груди поражает весь организм, поэтому лечение должно быть комплексным и включать в себя не только хирургическое вмешательство, но и системное лечение, в том числе химиотерапию, гормональную терапию и радиотерапию.

В 2023 году ученые из Американской ассоциации исследований рака обнаружили, что физические упражнения способны скорректировать побочные эффекты терапии рака молочной железы, такие как одышка, усталость и тошнота. Результаты исследования опубликованы на сайте ассоциации — American Association for Cancer Research (AACR).

Ранее врач развенчала популярные мифы о женской груди.

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