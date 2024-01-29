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Врач назвала норму употребления чая для пожилых людей

Врач Соломатина: пожилым можно пить по четыре чашки чая в день

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Пожилые люди могут выпивать по четыре чашки чая в день, если у них отсутствуют противопоказания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что этот напиток поможет им в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. Однако некоторым людям стоит отказаться от употребления чая. Так, например, из-за большого содержания кофеина он противопоказан людям с очень высоким давлением, отметила врач. Кроме того, отказаться от напитка стоит пожилым, у которых есть проблемы с нервной системой.

«Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожным диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мед и не сочетать со сладостями. Чай имеет дубильные вещества — танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок», — заключила Соломатина.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова до этого говорила, что три чашки чая в день помогают замедлить процесс старения. Она отметила, что сорт чая не так важен, как его регулярное употребление.

Ранее были названы неожиданные напитки, которые помогут снизить давление.

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