Бывшему мэру Томска вынесли приговор по четвертому уголовному делу

Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к году колонии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Однако посл этого корреспондент агентства сообщил, что Кляйна освободили в зале суда.

Это четвертое уголовное дело, фигурантом по которому проходит Кляйн. Дело поступило в суд в ноябре 2022 года.

По версии следствия, Кляйн поручил экс-начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву принять ремонт дорожного полотна. При этом чиновник знал, что работы были выполнены с нарушением. Аушев обратился к проректору Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), который подписал все необходимые документы.

В 2021 году Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима Кляйна за злоупотребление полномочиями и за незаконное предпринимательство. По данным следствия, в 2016 году он помешал томскому бизнесмену получить землю под строительство жилья, так как она примыкала к заводу «Томское пиво».

Кроме того, будучи на посту мэра, мужчина участвовал в деятельности пивоваренного завода. Еще одно дело в отношении Кляйна связано с тем, что в 2015 году мэр в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.

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