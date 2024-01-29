Врач перечислил продукты, которые помогут похудеть

Огурец является одним из продуктов, который поможет похудеть, потому что он в основном состоит из воды, выводящей из организма токсины и шлаки. Об этом Pravda.Ru рассказал терапевт и главный врач клиники «Детокс» Артем Меринов.

Кроме того, в этом овоще содержатся бета-каротин, витамины А, В1, В2, С, калий, магний, натрий, фолиевая кислота и клетчатка, которая улучшает микрофлору кишечника.

«Имбирь, например, называют продуктом с отрицательной калорийностью. Все дело в действующем веществе, бисаболене, который заставляет организм вырабатывать тепло и тем самым затрачивать больше энергии», — продолжил врач.

Помимо этого, тем, кто хочет похудеть, можно добавлять в свой рацион сельдерей, отметил Меринов. Этот продукт является одним из самых низкокалорийных, при этом на его переваривание уходит в два-три раза больше энергии, чем на потребление. Последний продукт, о котором рассказал эксперт, — грейпфрут. В нем содержится флавоноид нарингенин, который способствует активному сжиганию жиров, ускорению обмена веществ, снижению уровня холестерина в крови, подавлению аппетита.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что для похудения зимой важно есть белки — мясо, птицу и рыбу, а также овощи и сезонные фрукты. Объемы пищи, по словам диетолога, должны составлять не более 200-250 г за прием. Рекомендуется включить в рацион репу, редьку, редиску, тыкву, все виды капусты, лук и чеснок.

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