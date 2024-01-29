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Отключение 4G на северо-западе России объяснили обеспечением безопасности

РБК: отключение 4G в трех регионах России связано с обеспечением безопасности

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Ночные отключения мобильного интернета LTE технологии 4G на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей с 25 по 30 января могут быть частью мер по обеспечению безопасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По информации журналистов, отключение интернета нужно для обеспечения нормальной работы российских беспилотников, с помощью которых обеспечивается безопасность воздушного пространства. Усиление защиты же, утверждает источник РБК, было необходимо на время визита в Россию высокопоставленных лиц.

Два других источника утверждают, что принятые меры помогают защитить регионы от ночных атак украинских дронов.

«Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле», — пояснили изданию.

В то же время, по словам властей указанных регионов, отключения 4G связаны с «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».

Напомним, 25 января глава Псковской области Михаил Ведерников предупредил об отключениях мобильного интернета LTE с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00. Позднее схожие сообщения сделали министерство цифрового развития Новгородской области, а также комитет цифрового развития Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области появится система по уничтожению беспилотников.

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