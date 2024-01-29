Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали главные опасности гель-лака для ногтей

ОСН: гель-лак может спровоцировать грибковое заболевание ногтей

close
100%
Depositphotos

Гель-лак имеет хорошую стойкость и держится на ногтях до трех недель. Однако есть и минусы использования такого покрытия при маникюре. Так, перед нанесением гель-лака ногтевую пластину обезжиривают, из-за чего стирается природная защитная пленка. Это приводит к тому, что ногтевая пластина подсушивается и становится ломкой, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Еще один минус гель-лака — это негативное влияние перепадов температуры. К примеру, из-за посещения сауны или частых контактов с водой в нем появляются микротрещины, в которых селятся микроорганизмы. Это может привести к грибковому заболеванию, предупреждают специалисты.

Отказаться от гель-лака следует людям с очень тонкими и ломкими ногтями, а также всем, страдающим от грибкового поражения ногтей.

Предпочтение нужно отдавать гель-лакам с пометкой «7free» — это значит, что в его составе отсутствуют формальдегид, толуол, дибутилфталат и другие вредные вещества, способные не только испортить ноги, но и плохо отразиться на печени и почках.

Несмотря на минусы, при правильном использовании и хорошем выборе материалов гель-лак может быть полезен для ногтей. Так, твердое покрытие защищает ногтевые пластины от трещин, поломок и расслоения. При основе из прозрачного гель-лака обычный лак будет держаться дольше.

Напомним, врачи также не советуют носить гель-лак дольше трех недель, так как долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти.

Ранее доктора назвали правила безопасного маникюра с использованием гель-лака.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами