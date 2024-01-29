Эксперты назвали главные опасности гель-лака для ногтей

Гель-лак имеет хорошую стойкость и держится на ногтях до трех недель. Однако есть и минусы использования такого покрытия при маникюре. Так, перед нанесением гель-лака ногтевую пластину обезжиривают, из-за чего стирается природная защитная пленка. Это приводит к тому, что ногтевая пластина подсушивается и становится ломкой, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Еще один минус гель-лака — это негативное влияние перепадов температуры. К примеру, из-за посещения сауны или частых контактов с водой в нем появляются микротрещины, в которых селятся микроорганизмы. Это может привести к грибковому заболеванию, предупреждают специалисты.

Отказаться от гель-лака следует людям с очень тонкими и ломкими ногтями, а также всем, страдающим от грибкового поражения ногтей.

Предпочтение нужно отдавать гель-лакам с пометкой «7free» — это значит, что в его составе отсутствуют формальдегид, толуол, дибутилфталат и другие вредные вещества, способные не только испортить ноги, но и плохо отразиться на печени и почках.

Несмотря на минусы, при правильном использовании и хорошем выборе материалов гель-лак может быть полезен для ногтей. Так, твердое покрытие защищает ногтевые пластины от трещин, поломок и расслоения. При основе из прозрачного гель-лака обычный лак будет держаться дольше.

Напомним, врачи также не советуют носить гель-лак дольше трех недель, так как долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти.

Ранее доктора назвали правила безопасного маникюра с использованием гель-лака.