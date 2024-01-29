В Приморье нашли тушу амурского тигра

Выброшенную неизвестными тушу краснокнижного амурского тигра нашли в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, туша животного была обнаружена на расстоянии около 20 километров от поселка Ясеневый.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили, что туша была расчленена, а лапы животного обнаружились в полутора километрах от туши.

Амурский, или иначе уссурийский тигр, находится в Красной книге России — любая охота, в том числе промысловая и спортивная, на это животное строго запрещена. В России предпринимались усилия по сохранению и увеличению популяции этого животного — по оценкам Российской академии наук, на Дальнем Востоке обитают около 750 особей.

Это число является оптимальным с точки зрения расселения тигров по Уссурийской тайге.

До этого стало известно, что тигра с плохим характером выпустят обратно в дикую природу в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра.