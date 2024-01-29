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В Чебоксарах ранее судимая учительница подожгла школу, в которой работает

Shot: в Чебоксарах учительница начальных классов подожгла школу

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Depositphotos

В Чебоксарах правоохранители выясняют обстоятельства поджога школьного кабинета учительницей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений города. Женщина подожгла кабинет на первом этаже. Россиянку заметил охранник и вызвал правоохранителей. В результате помещение сильно не пострадало.

Полиция оперативно задержала женщину. На данный момент специалисты проводят проверку и выясняют, почему россиянка так поступила.

Известно, что ранее учительница привлекалась к ответственности за грабеж. Педагог также отправила в родительский чат ролик, где она выступает в поддержку Украины.

Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне инцидента женщина приходила в школу. Предположительно, она приготовила необходимые для поджога предметы. Россиянка работает учителем начальных классов.

Ранее в Чувашии осудили воспитателя, державшего ребенка привязанным к батарее двое суток.

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