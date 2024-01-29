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Российскую учительницу обвинили в том, что она поставила на колени школьника на уроке

74.ru: в Челябинске учительница поставила школьника на колени перед классом

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Жительница Челябинска заявила, что ее ребенок подвергается унижению со стороны учителя. Об этом сообщает 74.ru.

По словам женщины, ее девятилетнего сына учитель физкультуры поставила на колени и заставила извиняться перед одноклассницей, с которой до этого у них был конфликт и мальчик «постоял за себя» перед девочкой. При этом на следующий день родители пришли в школу и педагог созналась в содеянном.

Россиянка добавила, что многие родители недовольны ситуацией и уже жаловались на действия педагога. Каких-либо мер в руководстве школы не приняли.

В комментарии для журналистов представители администрации города сообщили, что в школе провели проверку. По их словам, информация об избиениях и унижениях не подтвердилась. В ходе мероприятий с педагогом «была проведена работа».

Как сообщила мать ребенка, после разбирательства ситуация не изменилась.

Ранее в Ленобласти тренера по кикбоксингу задержали за то, что он месяц истязал 11-летнего мальчика.

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