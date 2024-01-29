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В Сахалинской области сняли режим ЧС

В Сахалинской области отменили режим ЧС, объявленный из-за снежного циклона

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МЧС РФ по Сахалинской области

Режим ЧС отменили на территории Сахалинской области. Об этом объявил глава региона Валерий Лимаренко в своем указе, который опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.

В документе указано, что режим ЧС отменили в 10:00 по местному времени (02:00 мск).

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Сахалинской области с 23 января в связи с усилением циклона. Снежный циклон стал самым мощным и продолжительным за последние годы, отмечали синоптики.

Во время непогоды остров оказался отрезан от внешнего мира из-за нарушения авиа- и морского сообщения. Многие автодороги на острове закрывали для транспорта, не ходили поезда и пассажирские автобусы. В некоторых населенных пунктах не было электричества, а часть школьников переводили на дистанционное обучение. Некоторые предприятия на острове не работали.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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