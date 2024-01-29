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В японской больнице умер преступник, которого разыскивали 50 лет за взрывы

NHK: в Японии умер преступник Кирисима, которого разыскивали 50 лет

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Мужчина, назвавший себя Сатоси Кирисимой — преступником, которого разыскивали более 50 лет за участие в серии терактов, умер в больнице. Об этом сообщает телеканал NHK.

Леворадикальная организация «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии» совершила 12 взрывов, в том числе в здании Mitsubishi Heavy Industries, где погибли восемь человек и еще 165 получили тяжелые ранения.

Кирисима подозревался в устройстве взрыва в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года. По словам представителя больницы в префектуре Канагава, мужчина, поступивший под другим именем, сообщил о своей настоящей личности и рассказал подробности подготовки к теракту.

Медики сообщалили, у него была последняя стадия рака желудка, и он умер несколько дней назад. Полиция заказада экспертизу ДНК для проверки его личности. В настоящее время полиция продолжает расследование и считает, что вероятность того, что это действительно Сатоси Кирисима, высока.

В международном розыске также находятся двое из восьми обвиняемых по делу об этих взрывах. Отмечается, что срок давности их преступлений не истек, как и не истек срок давности преступления Сатоси Кирисимы.

Ранее поджигателя аниме-студии в Киото приговорили к смертной казни.

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