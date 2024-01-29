При нападении на спорную территорию в Судане погибли более 50 человек

Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местного чиновника.

По его данным, один из погибших был миротворцем ООН.

Как заявил чиновник, причина атаки пока не установлена. По его словам, ей мог стать земельный конфликт.

Чиновник также указал, что молодые люди, которые являются членами одного из местных племен из соседнего региона Вараб, совершили это нападение. Как отмечает агентство, члены данного племени уже долго оспаривают землю в Абьей с другим племенем.

До этого стало известно о гибели троих гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей в результате нападения боевиков в Южном Судане. Убийства произошли в регионе Абьей.

Напряженность в этом регионе сохраняется с момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом. Абьей — спорная территория (площадью 10 460 кв. км), расположенная на границе Судана и Южного Судана. По решению Совета Безопасности ООН в регионе размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.

Ранее сообщалось, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.