Размер текста
А
А
А

При нападении на спорную территорию в Судане погибли более 50 человек

AP: при нападении на спорной территории Абьей в Судане убили свыше 50 человек

close
100%
Shutterstock

Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местного чиновника.

По его данным, один из погибших был миротворцем ООН.

Как заявил чиновник, причина атаки пока не установлена. По его словам, ей мог стать земельный конфликт.

Чиновник также указал, что молодые люди, которые являются членами одного из местных племен из соседнего региона Вараб, совершили это нападение. Как отмечает агентство, члены данного племени уже долго оспаривают землю в Абьей с другим племенем.

До этого стало известно о гибели троих гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей в результате нападения боевиков в Южном Судане. Убийства произошли в регионе Абьей.

Напряженность в этом регионе сохраняется с момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом. Абьей — спорная территория (площадью 10 460 кв. км), расположенная на границе Судана и Южного Судана. По решению Совета Безопасности ООН в регионе размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.

Ранее сообщалось, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами