Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали главные автострады страны

Бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны, присоединившись к протестам французов. Об этом сообщает Федерация молодых фермеров Бельгии (FjA).

Телеканал VRT сообщил, что в акциях протеста задействовано более 100 тракторов. Протестующие против упадка сельского хозяйства страны заблокировали движение на трассе E19 (Брюссель — Париж), E411 (Брюссель — Люксембург), E42 (Монс — Льеж) и E25 (Льеж — Люксембург).

В ночь на 29 января стало известно, что французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры.

До этого в в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, заняв пункт взимания платы Орте в районе Витербесе. Они потребовали установления «справедливой платы» за свою продукцию взамен субсидий.

Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров.

Ранее румынские фермеры пригрозили протестами из-за украинского импорта.