К рынку под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров

Французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры. Об этом сообщает префектура города в соцсети X.

«Согласно распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, оборонительные средства были размещены вокруг Рюнжи и Руасси, чтобы предотвратить любую блокаду. Мобильные бригады полиции, подкрепленные бронемашинами жандармерии, присутствуют на месте», — сказано в сообщении.

28 января Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа.

В этот же день в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны.

Днем ранее протестующие фермеры во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров.