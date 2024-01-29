Размер текста
А
А
А

К рынку под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров

К рынку Рюнжи стянули бронетехнику из-за опасения блокады Парижа фермерами

close
100%
Yves Herman/Reuters

Французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры. Об этом сообщает префектура города в соцсети X.

«Согласно распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, оборонительные средства были размещены вокруг Рюнжи и Руасси, чтобы предотвратить любую блокаду. Мобильные бригады полиции, подкрепленные бронемашинами жандармерии, присутствуют на месте», — сказано в сообщении.

28 января Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа.

В этот же день в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны.

Днем ранее протестующие фермеры во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами