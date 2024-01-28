Следственный комитет начал доследственную проверку пожара в московском Театре сатиры

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве организовало доследственную проверку по факту пожара в Московском академическом театре Сатиры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Кроме того, они проводят опросы очевидцев возгорания и участников тушения пожара.

С целью расследования возгорания будет назначен ряд судебных экспертиз, включая и пожарно-техническую.

Ранее сообщалось, что в столичном Театре сатиры после пожара в здании отменили два вечерних спектакля. Также еще в момент пожара был отменен спектакль, запланированный на 12:00.

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек.

По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. Пожар потушили около 14:04 мск.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.