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В Британии россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов

В Британии россиянин получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами

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nationalcrimeagency.gov.uk

Россиянин Николай Кузнецов был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы в Великобритании из-за транспортировки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Independent.

По данным журналистов, Кузнецов был задержан в августе прошлого года. Его грузовик, в котором находились 22 мигранта североафриканского происхождения, остановили в Дувре, откуда на пароме через Ла-Манш можно переправиться во Францию в обход пограничного контроля.

Мужчину обвинили в содействии незаконному въезду в страну ЕС, свою вину он признал.

22 декабря сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, который ужесточил правила миграции во Франции.

До этого министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уволился из-за жестокого закона о миграции. Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтвердил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в социальных сетях.

Ранее в ЕС договорились, как будут реформировать миграционную политику.

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