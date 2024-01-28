В МЧС рассказали о пожаре в казанской больнице

В Казани возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Самостоятельно эвакуировались 23 человека, пострадавших нет. Пожарным потребовалось более получаса на дорогу и ликвидацию открытого горения. Огонь потушен на 60 квадратных метрах с участием 59 пожарных и 20 единиц техники.

До этого жители Казани сообщили о сильном пожаре в поликлинике №18.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров, все сгорело.

Ранее в Петербурге случился сильный пожар в многоэтажке.