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В Улан-Удэ таксистка спасла пожилую пару от мошенников и привезла супругов в полицию

В Бурятии водитель такси спасла накопления пары пенсионеров от мошенников

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Shutterstock

В Бурятии водитель службы такси спасла семейную пару пенсионеров, которые чуть не отдали все накопления мошенникам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тивиком News».

Инцидент произошел в середине января, водитель такси приняла вызов от молодого человека, который сообщил, что его бабушку и деда нужно отвезти в банк. Женщина приехала на адрес, в машину сели двое встревоженных пенсионеров, водитель почувствовала неладное и завязала с ними беседу.

Выяснилось, что 86-летней горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники, для того чтобы обезопасить накопления, нужно снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Злоумышленники вызывали пожилой женщине и ее мужу такси.

Водитель такси привезла пенсионеров в полицию, пара написала заявление, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее петербургская воспитательница набрала кредитов и перевела мошенникам 7,8 млн рублей.

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