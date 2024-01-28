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В российском регионе неизвестные разгромили мемориальные доски

В Брянской области вандалы разгромили мемориальные доски в сквере

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Depositphotos

В Брянской области неизвестные вандалы разгромили мемориальные доски. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Севске» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в городе Севск. Неизвестные разгромили мемориальные доски в сквере «Память». На кадрах очевидцев видны сломанные части сооружения.

«Интересно, кому они мешали?» — задался вопросом автор публикации.

До этого вандалы разрушили мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации калмыков в Волгоградской области. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал поступок неизвестных бессмысленной провокацией и глупой попыткой посеять вражду между братскими народами.

Ранее на вандала, разбившего кувалдой памятник воинам-освободителям, завели уголовное дело.

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