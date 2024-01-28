Петербурженка случайно выстрелила в глаз возлюбленному, пуля застряла в глазном яблоке

В Петербурге девушка случайно выстрелила в глаз возлюбленному из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на Туристской улице недалеко от фитнес-клуба. Пара находилась в автомобиле, когда девушка достала из кармана сидения пневматический пистолет и случайно дважды нажала на спусковой крючок, рассматривая оружие.

Пуля попала в глаз молодому человеку — его доставили его в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у петербуржца проникающее ранение склеры.

По данным «Фонтанки», пуля застряла у россиянина в глазном яблоке. Его поместили в офтальмологическое отделение.

Ранее в центре Петербурга ссора таксистов закончилась стрельбой.