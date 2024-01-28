В Москве загорелся ДК «Красный Октябрь»

В Москве загорелось здание дворца культуры «Красный Октябрь» на улице Вишневой, 7. Об этом пишет Telegram-канал 360tv со ссылкой на источник.

По данным канала, спасатели уже приехали на место происшествия и эвакуировали порядка 350 человек.

Позднее в МЧС уточнили, что на самом деле эвакуация не проводилась: 450 человек покинули здание ДК самостоятельно. По словам специалистов, в электрощитовой дворца культуры произошло короткое замыкание, в результате которого никто не пострадал.

«Огнеборцы МЧС России провели разведку, опасности нет», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось о возгорании в Московском театре сатиры, где площадь распространения огня уже достигла 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. На месте работают 62 специалиста, а также задействовано 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Также 28 января на Ленинградском шоссе в Москве большегрузный автомобиль врезался в легковые машины, после чего одна из них загорелась и выгорела полностью, а другая была повреждена огнем частично. В аварии никто не пострадал, огонь оперативно потушили.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.