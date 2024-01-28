Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться

Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

«Да, может продолжаться обрушение, не исключено», — рассказал собеседник агентства.

Представитель администрации Ростова-на-Дону находился на месте происшествия, оценивая состояние дома. Он отметил, что власти предпримут необходимые меры по расширению площади безопасности.

По его словам, оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, а подходы к зданию будут перекрыты.

28 января губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома обрушился. Глава региона добавил, что жильцы были расселены накануне.

Объект был признан аварийным еще в 2020 году. Всего в пятиэтажном доме три подъезда. Для жителей дома открыт пункт временного размещения, пострадавшим будет предложено жилье.

Ранее в центре Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.