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Активисты «Коммунистов России» передадут в ЦИК подписи в поддержку Малинковича

Подписи в поддержку кандидата Малинковича подготовили к передаче в ЦИК

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Телеграм-канал «Компартия Коммунисты России»

Активисты «Коммунистов России» начали подготовку к передаче подписей в поддержку кандидата на предстоящих президентских выборах, председателя партии Сергея Малинковича. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«В Центральном штабе партии «Коммунисты России» с самого утра деловая активность. Активисты загружают в партийный автомобиль коробки с драгоценными подписями, собранными для регистрации сталинского кандидата в президенты пролетарского депутата Сергея Малинковича», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вскоре делегация партийцев направится в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (ЦИК).

Напомним, выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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