Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося дома

Пятиэтажный дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где накануне частично обрушилась стена, сильно просаживался, по ночам были слышны скрипы. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ольга, у которой в аварийном доме проживают родители и сестра с семьей. Женщина отметила, что до этого у ее родителей обвалилась межкомнатная стена из-за давления. По словам Ольги, сейчас родственники находятся у нее, во время эвакуации они успели только одеть ребенка и забрать с собой кошку.

«Вывалилась стена на первом этаже. Но это уже не первый раз, а третий как минимум в разных местах. У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену. Дом просаживается сильно, ночью слышны скрипы. Родители у нас, они живут с сестрой и ее мужем, у которых двое детей. Вещи не забирали, успели ребенка одеть да кошку забрать, МЧС не пускает. До 12 ночи стояли, хотели документы забрать», — сказала она.

Ольга отметила, что пятиэтажный дом находится в таком состоянии уже 10 лет. По ее словам, жильцам предложили самостоятельно выселиться, когда дом признали аварийным.

«Дом в таком состоянии уже лет 10, были управляющие компании, растащили бюджет и пропали, только счета за коммуналку приходят. Пришли в гости, а у них в подъезде вода горячая из стены бьет ключом уже неделю, сливается с трубы отопления, а жаловаться некуда. Дом изначально был временным для сотрудников завода. Его признали аварийным — уже как третий год. Жилья, сказали, нет в фонде. Дали срок жильцам самостоятельно выселиться и снести дом. Срок вышел, администрация забрала землю на нужды города», — пояснила она.

Вечером 27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Здание отключили от газа, из него эвакуировали 95 человек. Позже мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что для жильцов обустроены пункты временного размещения. Он отметил, что позже им будет предложено жилье маневренного фонда. По словам Логвиненко, в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В районе обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону был введен режим ЧС.

28 января губернатор региона Василий Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома обрушился. Глава Ростовской области добавил, что пострадавших в результате обрушения нет, так как жильцы были расселены накануне.

Ранее архитектор Соколов предостерег от перепланировок в пятиэтажках.