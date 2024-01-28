В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийного дома

В Ростове-на-Дону произошло обрушение подъезда пятиэтажного аварийного дома. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. <...> Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — поделился губернатор.

Голубев добавил, что пострадавших в результате обрушения нет, так как жильцы были расселены накануне.

До этого ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова сообщал, что в районе обрушения стены жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону вводят режим ЧС.

Обрушение происходит в здании по адресу ул. Нариманова 72/3. Объект был признан аварийным еще в 2020 году. Всего в пятиэтажном доме три подъезда. Для жителей дома открыт пункт временного размещения, пострадавшим будет предложено жилье.

Ранее в центре Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.