Размер текста
А
А
А

В Красногорске ребенок выпил средство от тараканов

РЕН ТВ: в Подмосковье семилетняя девочка отравилась средством от тараканов

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Первоклассница из подмосковного Красногорска госпитализирована с острым отравлением инсектицидами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из квартир в Красногорске 26 января, семилетняя девочка случайно сделала несколько глотков жидкости для уничтожения тараканов. Ребенку стало плохо, родители обратились за медицинской помощью.

Пострадавшую доставили в детскую больницу, врачи диагностировали у ребенка острое отравление инсектицидами. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге ребенок выпил средство для мытья посуды и получил ожог пищевода.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами