В Красногорске ребенок выпил средство от тараканов

Первоклассница из подмосковного Красногорска госпитализирована с острым отравлением инсектицидами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из квартир в Красногорске 26 января, семилетняя девочка случайно сделала несколько глотков жидкости для уничтожения тараканов. Ребенку стало плохо, родители обратились за медицинской помощью.

Пострадавшую доставили в детскую больницу, врачи диагностировали у ребенка острое отравление инсектицидами. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге ребенок выпил средство для мытья посуды и получил ожог пищевода.