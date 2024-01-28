В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае погибли пять человек и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно сообщению ведомства, ДТП произошло в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р 217 — там столкнулись пассажирский автобус (Неоплан) сообщением Москва — Нальчик и грузовой автомобиль Hyundai.

Уточняется, что пострадавших доставят в больницы Павловского района.

27 января в Свердловской области столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек.

До этого в Польше автобус с пассажирами опрокинулся на бок, пострадали 20 человек. Авария произошла у деревни Голубь недалеко от украинской границы. По данным полиции, на сегодняшний момент пострадавшим ничего не угрожает. Остальным пассажирам, находившимся в салоне, предоставили убежище в центре города, где произошло ДТП.

Ранее в ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд и повредил три вагона.