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В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В Краснодарском крае при столкновении автобуса с грузовиком погибли пять человек

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FotograFFF/Shutterstock

В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае погибли пять человек и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно сообщению ведомства, ДТП произошло в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р 217 — там столкнулись пассажирский автобус (Неоплан) сообщением МоскваНальчик и грузовой автомобиль Hyundai.

Уточняется, что пострадавших доставят в больницы Павловского района.

27 января в Свердловской области столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек.

До этого в Польше автобус с пассажирами опрокинулся на бок, пострадали 20 человек. Авария произошла у деревни Голубь недалеко от украинской границы. По данным полиции, на сегодняшний момент пострадавшим ничего не угрожает. Остальным пассажирам, находившимся в салоне, предоставили убежище в центре города, где произошло ДТП.

Ранее в ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд и повредил три вагона.

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