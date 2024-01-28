На журналистку «Известий» напали

На журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Соответствующую публикацию разместил Telegram-канал издания.

«Охранник семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой выкинул нашего корреспондента на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон», — говорится в сообщении.

Что стало причиной действий охранника, не уточняется.

Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Ранее омбудсмен Чечни раскрыл детали поиска напавших на журналистку Милашину.