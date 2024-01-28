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СБУ провела обыски у чиновников минобороны Украины

СБУ провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала»

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РИА «Новости»

СБУ (Служба безопасности Украины) провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн при закупке 100 тыс. минометных снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

По данным следствия, в преступный сговор вступили бывшие и действующие чиновники министерства обороны Украины и руководители аффилированных с ним компаний. После того как министерство обороны Украины перевело подрядчику средства на производство снарядов, менеджмент «Львовского арсенала» перечислил часть средств на баланс иностранной коммерческой структуры, которая якобы должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

«Однако та не отправила ни одного артснаряда в нашу страну», а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальная часть переданных Минобороны средств осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков», — говорится в сообщении СБУ.

Подчеркивается, что все участники преступной схемы были установлены.

До этого Генпрокуратура Украины обвинила экс-замглавы министра обороны страны Вячеслава Шаповалова в растрате $25 млн при закупке некачественных бронежилетов.

Подельником Шаповалова назван бывший руководитель департамента закупок министерства Богдан Хмельницкий. Это уже четвертое подозрение, выдвинутое в отношении этих чиновников. По версии следствия, они виновны в закупке 50 тыс. непригодных к использованию бронежилетов для ВСУ.

Ранее СБУ заблокировала канал с предупреждениями об облавах на уклонистов.

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