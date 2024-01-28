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Партия яиц из Турции прибыла в Россию

ОЗК: партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук прибыла в Россию

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В «Объединенной зерновой компании» заявили, что доставили в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что ОЗК импортировала из Турции партию яиц 27 января, ее выгрузили в порту Новороссийска. Они прошли ветеринарный контроль и таможенную очистку.

В ОЗК добавили, что ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.

До этого статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что импортные яйца уже поступают на российский рынок.

По словам чиновника, цены на яйца уже начинают снижаться, но на них в основном влияет отечественный производитель, так как в сравнении с объемами потребления объемы импорта небольшие.

До этого агентство «Прайм», ссылаясь на Россельхознадзор, сообщало, что всего с начала января текущего года в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц, в первую очередь из Турции, Азербайджана и Белоруссии.

Ранее эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

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