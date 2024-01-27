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Британия остановила помощь агентству ООН из-за подозрений в поддержке ХАМАС

МИД Британии заявил о прекращении помощи БАПОР из-за обвинений в поддержке ХАМАС

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Kirsty Wigglesworth/AP

Великобритания прекратила выделение средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). К такому решению власти королевства пришли после того, как некоторых сотрудников организации заподозрили в связях с радикальным движением ХАМАС, сообщает МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания потрясена утверждениями о том, что сотрудники БАПОР были причастны к нападению на Израиль 7 октября, отвратительному террористическому акту, который правительство Великобритании неоднократно осуждало», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что финансирование БАПОР приостановлено до тех пор, пока обвинения не будут тщательно изучены. При этом Британия считает необходимой доставку гуманитарной помощи находящимся в секторе Газа мирным жителям.

24 декабря 2023 года газета The New York Post опубликовала материал, согласно которому сотрудники БАПОР могут быть связаны с ХАМАС.

Ранее Израиль выступил за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе.

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