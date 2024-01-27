В Мали создали комитет по примирению с туарегами

Власти Мали опубликовали указ о создании комитета по организации переговоров о национальном примирении с народом туарегов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что документ был опубликован на следующий день после того, как Бамако расторгло мирное соглашение 2015 года с повстанцами-туарегами и обвинило Алжир во вмешательстве во внутренние дела страны.

В указе о примирении изложены шаги, которые планируется предпринять для проведения переговоров, однако сроки мирного диалога не указываются.

Представитель туарегов Мохаммед Эльмаулуд Рамадан назвал новую инициативу «постановкой». «Мы считаем, что это шоу, пустая трата времени и государственных ресурсов», — сказал он.

Альянс повстанцев-туарегов в своем заявлении признал прекращение мирного соглашения 2015 года и призвал своих членов пересмотреть свои цели в свете новой ситуации.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали.

Ранее Россия направила Мали 25 тыс. тонн пшеницы безвозмездно.