Стало известно, где будет находиться Трепова до вступления приговора в силу

До вступления приговора в законную силу осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе Дарья Трепова и укрывавший ее Дмитрий Касинцев, приговоренный к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, будут находиться в СИЗО-5. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меру пресечения Треповой в виде заключения под стражу оставить без изменений и до вступления приговора в законную силу содержать ее в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти», — объявил Тимур Жидков, председательствующий судья Второго западного окружного военного суда.

Он добавил, что там же будет находиться Касинцев до вступления в законную силу его приговора.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по Треповой.

25 января Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненным при теракте.