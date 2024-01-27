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В Саратове подросток пострадал в пьяной драке с тремя мужчинами

В Саратове подростка госпитализировали после драки, трех человек задержали

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Саратове подросток пострадал в драке с тремя мужчинами. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранним утром к дому по 2-му Красноармейскому тупику в Ленинском районе вызвали скорую помощь. Там произошла пьяная драка с пострадавшими в возрасте 17, 19 и 30 лет. По предварительным данным, у всех выявили травмы головы, а одному из пациентов диагностировали травму глаза. Днем в пресс-службе региональной полиции подтвердили конфликт.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову, которые доставили в отдел полиции троих граждан, 17-летний молодой человек госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

Личности участников драки были установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее шестиклассник из Новосибирска получил перелом позвоночника в драке с одноклассниками.

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