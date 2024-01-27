В Подмосковье обновили аналоговые рентген-аппараты

В подмосковных медицинских организациях Шатуры, Егорьевска и Воскресенска установили 3 новых цифровых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Мы проводим масштабную работу в Подмосковье по замене устаревшей тяжелой медтехники на современную. К концу этого года планируем заменить все аналоговые рентген-аппараты. флюорографы и маммографы. С начала

этого года заменили уже 7 аппаратов», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всего в Егорьевске заменили уже 5 единиц устаревшей аналоговой техники на цифровую. Также новые рентгеновские аппараты поставили в смешанной поликлинике Воскресенской больницы и в хирургическом корпусе Шатурской больницы.

Новую медтехнику установили благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.