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В Подмосковье обновили аналоговые рентген-аппараты

В 3 населенных пунктах Подмосковья заменили аналоговые рентген-аппараты

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В подмосковных медицинских организациях Шатуры, Егорьевска и Воскресенска установили 3 новых цифровых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Мы проводим масштабную работу в Подмосковье по замене устаревшей тяжелой медтехники на современную. К концу этого года планируем заменить все аналоговые рентген-аппараты. флюорографы и маммографы. С начала
этого года заменили уже 7 аппаратов», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всего в Егорьевске заменили уже 5 единиц устаревшей аналоговой техники на цифровую. Также новые рентгеновские аппараты поставили в смешанной поликлинике Воскресенской больницы и в хирургическом корпусе Шатурской больницы.

Новую медтехнику установили благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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