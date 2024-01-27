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Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ второй раз за день

Гладков: село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали дроны-камикадзе

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Inna Varenytsia/Reuters

Село Новая Таволжанка в Белгородской области второй раз за день подверглось атаке со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, село атаковали четыре дрона-камикадзе.

Первый взрыв повредил частный дом, где были выбиты стекла, посечены фасад и забор. От второго взрыва повреждения получил легковой автомобиль.

Третий снаряд упал на легковую машину, но не сдетонировал. Четвертый также был сброшен с беспилотника на машину, отчего она загорелась.

Пострадавших нет. Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

До того 27 января сообщалось, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Повреждены три дома, люди не пострадали.

26 января средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ подорвал пенсионерку с козой.

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