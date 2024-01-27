«Меня могло бы уже не быть»: девушка пострадала от нападения мужчины в петербургском ЖК

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на девушку на территории жилого комплекса и попытался затащить в подъезд. Об этом пострадавшая рассказала в сообществе жильцов ЖК «Чистое небо», расположенного на Комендантском проспекте.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел утром 21 января. Мужчина с бородой набросился на местную жительницу, когда она шла к остановке общественного транспорта. Девушка говорит, что мужчина повернулся и схватил ее, когда они проходили мимо друг друга.

На опубликованных кадрах видно, что женщина выбегает из подъезда, но мужчина затаскивает ее обратно. Прохожий, ставший свидетелем происходящего, не стал вмешиваться в ситуацию. В конце концов женщину спасла прохожая, которая обратилась к нападавшему, после чего он отпустил свою жертву.

«Вдалеке остановилась женщина, я ее умоляла чтобы она подошла. Она подошла еще с одним мужчиной, он меня отпустил, и все спокойно стоят, этот урод тоже. Я побежала на остановку, трясет до сих пор <...> Меня могло бы уже и не быть <...> Как теперь вообще одной куда-то ходить, я не представляю», — пожаловалась потерпевшая.

Она обратилась в полицию в день происшествия. По данным «Фонтанки», правоохранители зарегистрировали заявление, начали проверку и сейчас разыскивают злоумышленника.

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