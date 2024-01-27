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В Киргизии пресекли бунт заключенных

В Киргизии пресекли бунт заключенных в СИЗО

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Depositphotos

Правоохранительные органы Киргизии пресекли бунт заключенных в исправительной колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на службу исполнения наказаний при минюсте республики.

Отмечается, что группа их 50-60 заключенных вооружились колюще-режущими предметами и выступили против сотрудников колонии.

Бунт подавили. У заключенных нашли и изъяли 22 телефона, 140 запрещенных предметов. Главных мятежников изолировали.

Расследование продолжается. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

На этой неделе член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о том, что в колониях во всех российских регионах отключили видеосвязь, с помощью которой заключенные могли общаться с родственниками. Это было требование заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова. Связь предписали отключить в «целях недопущения совершения противоправных действий осужденных».

Ранее мэр Красноярска предложил выпустить заключенных для уборки улиц.

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