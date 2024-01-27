В Москве арестовали несовершеннолетних поджигателей

Тушинский районный суд города Москвы арестовал несовершеннолетних, которые обвиняются в поджоге дома в подмосковном Ступино. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Двум обвиняемым, Р. Маркову и В. Норову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца и 1 месяц 28 суток соответственно.

Еще одного обвиняемого, Н. Зацепилина отправили под домашний арест до 23 марта, с установлением на период домашнего ареста запрета определенных действий.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В результате поджога пострадала женщина.

До этого сообщалось, что омские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля. Пожар и горящую во дворе машину заметили проезжавшие мимо местные жители, которые смогли разбудить хозяйку и потушили возгорание.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.