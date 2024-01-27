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Фельдшер скорой помощи спасла первоклассницу, которую незнакомец увел с улицы

В Хакасии фельдшер спасла девочку от мужчины, который похитил ее с улицы

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Pixabay

В Черногорске женщина-медик спасла ребенка и оказала содействие в задержании преступника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

5 декабря 52-летний мужчина заметил на улице семилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой. Взрослый схватил ее за руку и потащил к себе домой, школьница стала сопротивляться и звать на помощь. На происходящее обратила внимание случайная прохожая. Женщина решила проследить за злоумышленником, зашла за ним в общежитие и увидела, в какую комнату он завел ребенка. Затем фельдшер немедленно постучала в дверь и вынудила хозяина открыть ее. Тот потребовал, чтобы незваная гостья ушла, но она, несмотря на сопротивление мужчины, забрала испуганную девочку с собой и сообщила о произошедшем в полицию.

В отношении мужчины, похитившего ребенка, возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. А фельдшеру «скорой», которая помешала ему совершить преступление, на днях вручили благодарственное письмо.

Ранее подростки из Петрозаводска спасли девочку от насильника.

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