В Омске подросток поджег дом и автомобиль за 10 тысяч рублей

Омские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из поселков в Омской области, пожар в частном доме по улице Воровского и горящую во дворе машину увидели проезжавшие мимо местные жители. Они смогли разбудить хозяйку постройки и потушили возгорание.

Подозреваемого в поджоге 16-летнего жителя Привокзального поселка полицейским удалось задержать по горячим следам. Подросток рассказал, что действовал по указанию куратора, которого нашел через объявление о работе в мессенджере, за выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тысяч рублей.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, юноше может грозить реальный срок заключения.

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