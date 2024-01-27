Размер текста
А
А
А

В Омске подросток поджег дом и автомобиль за 10 тысяч рублей

В Омске задержали подростка, который пытался за деньги сжечь дом и машину

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Омские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге дома и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из поселков в Омской области, пожар в частном доме по улице Воровского и горящую во дворе машину увидели проезжавшие мимо местные жители. Они смогли разбудить хозяйку постройки и потушили возгорание.

Подозреваемого в поджоге 16-летнего жителя Привокзального поселка полицейским удалось задержать по горячим следам. Подросток рассказал, что действовал по указанию куратора, которого нашел через объявление о работе в мессенджере, за выполненную работу ему пообещали заплатить 10 тысяч рублей.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, юноше может грозить реальный срок заключения.

Ранее директор компании по недвижимости арестован за поджог зданий своих конкурентов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами