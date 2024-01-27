Размер текста
А
А
А

Во Франции протестующие сожгли здание таможни

Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни

close
100%
Nacho Doce/Reuters

Протестующие фермеры во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны. Об этом в соцсети X сообщил префект департамента Гар Жером Боне.

«Сегодня вечером с 19:15 на таможенном пункте в Ниме начался пожар, причиной которого, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике», — написал Боне.

По его словам, здание горело больше часа, а пожарные не могли справиться с огнем.

Протесты фермеров начались во Франции в январе. Причиной этому стало вероятное повышение цен на дизельное топливо. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию украинской сельхозпродукции.

26 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства.

21 января в Париже несколько тысяч человек собрались на митинг против нового закона, ужесточающего правила иммиграции во Франции. Протестующие требуют от президента Эммануэля Макрона не подписывать документ.

Ранее в Германии прошли акции протеста против ультраправой партии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами