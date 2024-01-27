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В РФ зафиксировали рост энергопотребления

«Системный оператор ЕЭС»: с начала года энергопотребление в РФ выросло на 4,9%

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Объем энергопотребления в РФ с начала текущего года увеличился почти на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил глава акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, передает «Интерфакс».

По словам эксперта, рост соответствующих показателей связан с холодной погодой в январе. Также специалист обратил внимание, что в начале месяца «были праздники».

В связи с этим делать окончательные выводы еще рано. Как сказал Опадчий, тренд, отражающий реальный расход энергии в стране, надо будет посмотреть «попозже».

«Надо сказать, что холодно было в этом году. Поэтому потребление относительно прошлого года сейчас идет плюс 4,9%», — сказал глава компании.

Он добавил, что увеличение энергопотребления наблюдается не только на территории РФ. В похожей ситуации оказалось все Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), подчеркнул эксперт.

В январе РИА Недвижимость со ссылкой на представителей торговых сетей сообщило, что в стране выросли объемы продаж дизельных электрогенераторов. По данным агентства, причиной послужили многочисленные аварии на теплосетях.

Ранее жителям Магнитогорска пришлось греться газом из-за отключения отопления.

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