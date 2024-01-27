В Сургуте школьника подозревают в рассылке ложных сообщений о расправах в школах

В Сургуте полицейские установили личность злоумышленника, который угрожал устроить расправы в школах, в совершении преступления подозревается 13-летний подросток. Об этом сообщает Управление по вопросам общественной безопасности города на официальной странице во «ВКонтакте».

По данным правоохранителей, 13-летний сургутский школьник создал Telegram-канал и неделю рассылал сообщения о готовящихся в разных образовательных учреждениях терактах.

Личность злоумышленника удалось быстро установить, возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего.

Ранее в лицей Екатеринбурга нагрянули ФСБ и полиция из-за шутки в Telegram.