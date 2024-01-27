В Грузии призвали создать международный фонд для жертв конфликта с Южной Осетией

«Ассоциация молодых юристов Грузии» призвала МИД республики создать международный фонд для выплат жертвам грузино-южноосетинского конфликта 2008 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Адвокат ассоциации Дата Джавахишвили сказал, что организация рассчитывает получить €130 млн за счет конфискации российских активов за рубежом (Россия выступала в качестве миротворца на стороне Южной Осетии — прим. ред.). Эта сумма была назначена Европейским судом по правам человека 28 апреля 2023 года по II межгосударственному спору.

В НКО заявили, что фонд должен обеспечить накопление материальных ценностей, принадлежащих России и находящихся за ее пределами, и передачу тем людям, чьи права и свободы, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, «были нарушены со стороны российского государства».

При этом в заявлении не указано, как именно такой международный фонд может добиться получения средств от России, но активисты предложили правительству Грузии работать в этом направлении на международном уровне.

Ранее сообщалось, что в Грузии понадеялись на помощь ЕС в «мирной реинтеграции» Абхазии и Южной Осетии.