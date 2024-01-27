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В Красноярске школьница провалилась в канализационный люк во дворе дома

«ТВК»: в Красноярске прохожая спасла ребенка, провалившегося в открытый люк

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Depositphotos

В Красноярском микрорайоне Солнечный местная жительница спасла ребенка, провалившегося в открытый люк во дворе дома. Об этом сообщает «ТВК».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по Молодежному проспекту в Красноярске. Школьница возвращалась домой и провалилась в открытый люк канализации.

Девочка сумела зацепиться за край колодца и стала звать на помощь. Ее крики услышала женщина, проходившая мимо, она сумела вытащить ребенка на поверхность.

В социальных сетях местные жители отмечают, что незадолго до ЧП на этом месте работал трактор, который убирал снег, техника зацепила крышку люка.

Ранее в Бурятии ребенок провалился в яму с кипятком.

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