В Ингушетии нелегальный стоматолог удалил пациенту здоровый зуб

Житель Ингушетии лишился здорового зуба после приема у нелегального стоматолога без диплома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Два года условно получил дантист-любитель из Ингушетии за то, что вырвал пациенту здоровый зуб. Мужчина учился на стоматолога, но диплом так и не получил, работая на стройке и занимаясь частным извозом, житель Ингушетии открыл на дому стоматологический кабинет и начал приглашать в него пациентов.

В один из дней к нему на прием пришел местный житель с острой болью, ему нужно было удалить больной зуб и установить коронку. Во время процедуры нелегальный дантист ошибся и удалил пациенту здоровый зуб.

Ранее на Колыме стоматологи просили пациентов покупать и приносить обезболивающее на прием.