Размер текста
А
А
А

В Ингушетии нелегальный стоматолог удалил пациенту здоровый зуб

В Ингушетии мужчина лишился здорового зуба во время приема у стоматолога на дому

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Житель Ингушетии лишился здорового зуба после приема у нелегального стоматолога без диплома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Два года условно получил дантист-любитель из Ингушетии за то, что вырвал пациенту здоровый зуб. Мужчина учился на стоматолога, но диплом так и не получил, работая на стройке и занимаясь частным извозом, житель Ингушетии открыл на дому стоматологический кабинет и начал приглашать в него пациентов.

В один из дней к нему на прием пришел местный житель с острой болью, ему нужно было удалить больной зуб и установить коронку. Во время процедуры нелегальный дантист ошибся и удалил пациенту здоровый зуб.

Ранее на Колыме стоматологи просили пациентов покупать и приносить обезболивающее на прием.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами